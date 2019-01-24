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  • Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Gazeteci suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden 'nun, 'da evinin önünde suikasta uğramasının üzerinden 26 yıl geçti.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 12:11
Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Kırşehir'de 22 Ağustos 1942'de dünyaya gelen , 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırının ardından 'da düzenlenen törenle, usta gazeteciyi ebediyete on binlerce kişi uğurladı.

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Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Hukuk öğreniminin ardından gazeteciliğe adım atan usta kalem, geriye geleceğe ışık tutmaya devam eden onlarca kitap ve yüzlerce araştırma yazısı bıraktı.

Mumcu'nun "Gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur" anlayışı, iletişim fakültelerinde geleceğin fikir işçilerine meslek kriteri olarak anlatılmaya devam etti. Gazeteciliği, yaşamın her alanındaki "mücadelenin kürsüsü" olarak tanımlayan Mumcu, güvenilirliği ve ortaya koyduğu çalışmalarıyla, kendisi gibi düşünmeyenler dahil toplumun her kesiminden saygı görüyordu.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Yolsuzluk iddiaları, yasa dışı örgütler ve bunların bağlantıları üzerine gitmesiyle bilinen Mumcu, "Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın." diyecek kadar cesaret örneği sergiliyordu.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Farklı düşünceye sahip insanların aynı çatı altında tartışabildiği bir ortamın tesis edilmesiyle Türkiye'nin refaha ulaşabileceğine inanan usta gazeteci, "Bir insan, kendi ülkesinin devrimcisi olmalıdır" çıkışıyla milli bir duruş göstermişti.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Orduya hakaret etmek suçundan dava açılan Mumcu, Mamak Askeri Cezaevi'nde yaklaşık bir yıl kaldı. Bu dava kapsamında hakkında verilen 7 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozulunca Mumcu serbest bırakıldı. Mumcu, bu olay nedeniyle, yedek subay olarak yapması gereken vatani görevini, 1972-1974'te Ağrı'nın Patnos ilçesinde er olarak tamamladı.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Mumcu, 1977'den sonra sadece Cumhuriyet gazetesi için yazmaya başladı ve "Gözlem" başlıklı köşesinde, Kasım 1991'e kadar yazılarına aralıksız devam etti.

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