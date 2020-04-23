Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram ... 23 Nisan'da çocukların bir günlüğüne liderlerin koltuğuna oturması da eşsiz bir gelenek... Geçmiş 23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anılarını ve o anlarda yaşadıklarını anlattılar.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:01
Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"BAŞBAKAN ÖZEL KALEME ÇOK KIZDI"

"23 Nisan 2005 hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyimdi. Bakanlar Kurulu Salonu'nda Türkiye'nin her yerinden gelen çocuklar vardı. Onları selamlayıp koltuğa oturdum.

İlk önce 'bakanlarla' sohbet ettim. Daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi ve yanıma oturdu. Solumda ise Milli Eğitim Bakanımız vardı.

Başbakan benden sokak çocuklarıyla ilgili bir konuşma yapmamı rica etmişti. Konuşmamda 23 Nisan'ın önemine ve Atatürk'e değindim. Daha sonra Sayın Başbakanımız konuşma yaptı. Sonra ben 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasından bahsettim. Daha sonra da sokak çocuklarıyla ilgili olarak dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'yu arayarak konuşmak istedim.

Özel Kalem'e, İçişleri Bakanı'nı bağlamasını söyledim, aradan 15 dakika geçti, bağlanmadı. Bir sessizlik oldu. O zaman ben Başbakan Erdoğan'a dönerek, 'Bağlamak bu kadar uzun mu sürüyor sayın başbakanım' dedim. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı bana dönerek, 'Sayın başbakanım, bu özel kalemle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz?' diye sorunca ben de 'Gerekli uygulamayı yaparız' dedim. Ertesi gün haberlerde 'Başbakan, özel kaleme çok kızdı' diye çıktı. 40 dakika o koltukta oturdum.

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"O TAKIM ELBİSEYİ HALA SAKLIYORUM"

Okulda adım 'başbakan' oldu. Bir gün gerçekten başbakan olmayı hayal ettim. Erdoğan'la vedalaşırken 'Sayın başbakanım 20 yıl sonra tekrar bu koltuktayım' demiştim. Kendisi bir saat hediye etmişti. O saati ve o gün giydiğim takım elbiseyi hâlâ saklıyorum. Sonrasında hiç görüşemedik ama görüşmeyi çok isterim.

Başına gelen en ilginç şey, en unutamadığın şey ne diye sorduklarında, '23 Nisan 2005'de başbakanın makamına oturmuştum. O çocuk bendim' diyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"TERÖR YA BİTECEK YA BİTECEK"

Mine Yenice Kurtoğlu (36) Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in koltuğuna 23 Nisan 1994'de oturmuştu. Kurtoğlu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdikten sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde görev aldı. Ulusal ve uluslararası bir çok ödülü bulunan "dramatik soprano" Kurtoğlu, halen Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde solistlik yapıyor. Kurtoğlu, unutamadığı o günü şu sözlerle anlattı:

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"SONRA DA GÖRÜŞTÜK"

"Yeni Mahalle Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda okuyordum. Tansu Hanım ilk kadın başbakandı ve Türkiye için çok özel bir durumdu. Onun koltuğuna oturacağımı duyduğumda çok mutlu oldum. Törende, öyle cevaplar vermiştim ki oradaki büyükler çok şaşırmıştı. Ben haberleri iyi takip ederdim. O haberlerden bir şey kapmışım, 'Terör ya bitecek ya bitecek' demişim. Bu cümle Tansu Çiller'in cümlesiydi. Bu lafım ona çok sempatik geldi.

Bizim ilişkimiz daha sonra da devam etti. Okula, 'Tansu Hanım, Mine'yi çağırıyor' diye telefon gelirdi. Beni hemen onun olduğu yere götürürlerdi, programlara birlikte katılırdık. Çok şefkatli bir kadındı, beni sevdiğini çok dile getirdi.

Hep bir sanatçı olmayı çok isterdim ve o hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi karşısına geçip 'Ben sanatçı oldum' demeyi, onunla sohbet etmeyi çok isterim.

Koltuğa oturduktan sonra çok arayan soran oldu. Ailem çok gururlandı. Babam halen, 'Benim kızım başbakan oldu. Çiller'in koltuğuna oturdu' der.

Başbakan Çiller bana bir saat hediye etmişti, onu halen saklarım. Çocuklarla birlikte Süleyman Demirel'i de ziyaret etmiştik, o da dolma kalem hediye etmişti, onu da saklarım.

O gün salondaki her şeyin ışıldadığını hatırlıyorum. Her şey parlıyordu. Orada bir hiyerarşinin olması beni çok etkilemişti. Oraların büyüsü varmış gerçekten."

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"ECEVİT DATABANK HEDİYE ETMİŞTİ"

23 Nisan 1999'da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in koltuğuna oturan Kemal Tuğrul Sümer (32), Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Dijital yayıncılık yapımcısı olarak çalışan ve bu alanda birçok projeyi bugüne kadar hayata geçirdiğini anlatan Sümer, o günü şöyle anlattı:

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"MÜLAKAT İLE SEÇTİLER"

"O yaşlarımda büyümüş de küçülmüş denilen çocuklardandım. Ankara Balgat İlköğretim Okulu'ndaki hocalarım beni seçtiler. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne mülakata gittik, orada beni sevmiş olacaklar ki beni seçtiler. Tören günü Sayın Ecevit'le aramızda özel bir konuşma geçmedi, standart prosedür uygulandı. O zamanlar başbakan diye hitap edenler olmuştu. Hâlâ bu konu açıldığında insanlar şaşırıyor. Ecevit bana, o dönem için değerli bir databank ve bir de kol saati hediye etmişti."

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!

"BU KOLTUĞA KOLAY KOLAY OTUR DEMEZLER"

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in koltuğuna 23 Nisan 1994'te oturan Ankara Yenimahalle Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu öğrencisi Çağlar Aydınoğlu (37), ODTÜ Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. 10 yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çalıştı. Halen İstanbul'da uluslararası bir firmada tasarım mühendisi olarak görev yapıyor. Aydınoğlu, 26 yıl önce Süleyman Demirel'le arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

SON DAKİKA