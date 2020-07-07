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Çanakkale Yarımadası'nda ! Bakan Pakdemirli'den son durum açıklaması

ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü. Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 07.07.2020 00:44 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 07:46
Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda yangın! Bakan Pakdemirli'den son durum açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın hakkında son durumu değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yarımadası'nda çıkan orman yangınına ilişkin, "Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek" dedi.

Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için en iyi neticeyi alacak şekilde çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Geceleri hava araçlarının kullanılamamasının dezavantaj olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geceleri genelde meteorolojik şartlar daha iyiye gittiği için bu bizim avantajımıza oluyor ama şu an itibarıyla burada baktığımız zaman önemli derece rüzgar olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Yani bu, beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.

Pakdemirli, sabaha kadar mücadelenin devam edeceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek. Ama meteorolojik şartlar, rüzgarın yönünü değiştirmesi bunların hepsi aleyhimize işleyebilir. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Yalova ve Kumköy köylerini ziyaret ettik. Köylülerimizle hasbihal ettik. Şu an itibarıyla yerleşim yerlerinde bir risk olmamasından dolayı özellikle tarımsal arazilerindeki kayıplarını düşünmeye başlamış durumdalar. Önceliğimiz yangını söndürmek. Ondan sonrasında devlet yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapar."

- "EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ ORMAN TEŞKİLATIMIZIN DEĞERLİ MENSUPLARI"

Bekir Pakdemirli, bir gazetecinin, "Karşı ateş müdahalesi söz konusu oldu mu?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bunların hepsi yapılır ve yapılıyor da. Özellikle yerleşim yerlerine yaklaştığı zaman karşı ateş verilerek yerleşim yerlerine herhangi bir alevin, ateşin sıçramaması sağlanır. Yani yerleşim yerinin yakınını yakarsınız, ondan sonra oraya yangın gelir, orası kül olduğu için yangın artık ilerlemez. Bu tarz taktiklerin hepsi kullanılır. Orman teşkilatı 180 yılı aşkın bir teşkilat. Bu konularda oldukça deneyimliler. İnsan kaynağımız hakikaten çok iyi. Tüm teknolojileri kullanıyoruz. Yani tabiri caizse uzay aracı hariç, uzay mekiği hariç tüm teknolojileri kullanıyoruz. İHA'lar var, buradan birazdan dronelar havalanacak ama en önemli silahımız insan, orman teşkilatımızın değerli mensupları."

- "YANGILARIN 10'DA 9'U İNSAN HATASINDAN ÇIKIYOR"

Pakdemirli, yangınla ilgili tecrübeli tüm personelin sahada olduğunu vurgulayarak, "Yüzlerce araçla, onlarca dozerle müdahale ediyoruz. 500'ün üzerinde personelimiz şu anda sahada savaş veriyor. İnşallah bu savaşı kazanacağız. Sebebi bilinmeyen bir yangınla karşı karşıyayız ama yangınların istatistiksel olarak baktığımız zaman da 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor. Burda şu an, şu dakikada her şeyi söndürmüş olsak, binlerce ağacımız ne yazık ki kül oldu. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangın hakkında bilgi verdi | Video

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Çanakkale Boğazı'nı kapladı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen dumanlar, Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünde görülüyor. Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale devam ediyor.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

GELİBOLU'DAKİ ALEVER ÇEVRE KÖYLERİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

'daki alever çevre köyleri tehdit etmeye başladı. Görevliler dışında bölgeden geçişlere izin verilmiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, alanında incelemerde bulunarak yetkililerden bilgi almaya devam ediyor. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN GELİBOLU'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

MSB'den yapılan açıklamada, " Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Çanakkale'nin ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti.

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