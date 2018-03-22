Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 62. gününde olan Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor. TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada,Orgeneral Akar'ın Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile Kilis bölgesindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu açıklandı.