Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Suriye sınırında yer alan Kilis'teki birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.
Giriş Tarihi: 22.03.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 14:28
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi