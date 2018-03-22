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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı , beraberinde kuvvet komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte sınırında yer alan 'teki birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 14:28
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı , 62. gününde olan Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sınırında incelemelerde bulunuyor. TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada,Orgeneral Akar'ın Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile bölgesindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu açıklandı.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi

IRAK SINIRINDA DA İNCELEMELER

Öte yandan Orgeneral Akar, dün de Hakkâri'nin Derecik, Şemdinli ve Yüksekova bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi

Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.

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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırında birlikleri denetledi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak sınırında birlikleri denetledi
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