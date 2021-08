Türkiye, Can Gönül'in iddialarıyla sarsıldı! Yetiştirme yurdunda büyüyen genç, 'Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşiyim' açıklaması yaptı. Kocaeli'nde yaşayan Can Gönül (27), 4 yıl önce iş başvurusu için gittiği nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı! Çünkü aldığı nüfus kayıt örneğinde, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olarak yazmaktaydı.