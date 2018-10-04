Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Bölgede ikamet eden ve bina yüzünden evlerinin sel tehlikesi geçirdiğini dile getiren Abdullah Kalaycı isimli vatandaş binanın yıkılmasından yana olduğunu dile getirerek "Numuneler alındı binadan, numuneler bozukmuş çıkmış olacak ki hemen yıkımına karar verdiler, bizde boşaltıyoruz binayı bu yüzden. Burası 2 3 kez taştı. Burayı kez dere bastı ve çok zararımız oldu bizim. Diyeceksiniz bana ki yıkılmasından yanmışın, yıkılmasından yanayım. Kardeşim derelerin kenarlarına ev olmaz. Ama Rize'de böyle çok varmış herhalde, hepsi yıkılsın" ifadelerini kullandı.