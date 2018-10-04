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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 17:44
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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

merkeze bağlı 'nde arazi yetersizliği nedeniyle derenin hemen üzerine yapılan ve altından dere akan 4 katlı bina için de yıkım kararı alındı.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

2 Ağustos tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen in sembolü haline gelen Merkez , Kömürcüler Köyü'ndeki 7 katlı binanın yıkımının ardından sıra aynı bölgedeki 4 katlı kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının içerisinde bulunduğu binaya geldi.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Ortalama 45 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle derenin üzerine inşa edilen, içerisinde kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina yıkım kararı nedeniyle istimlak edildi. Dün Muradiye'de yıkımına başlanan 7 katlı apartmanın ardından, dere yatağının tam üzerinde bulunan ve hem altından hem de yanından 1 dere akan 4 katlı binanın da yıkımının başlayacağı öğrenildi.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Konu hakkında açıklama yapan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı "2 Ağustos tarihinde meydana gelen de sembolleşen 7 katlı bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Bizim Muradiye Merkez Cami'nin yanında zamanında kuran kursu olarak inşa edilmiş, şuan da belediye hizmet binası iş merkezi olarak kullandığımız 45 yıl önce yapılmış bir bina var. Biz bu binayı belediye olarak nasıl kaldırırız diye düşünüyorduk.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Bu yıkım gündeme gelince biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buranın da yıkılmasını teklif ettik. 'Bizim böyle de bir problemimiz var, asıl sorunumuz budur, bizim buradan bu binayı kaldırmamız gerekiyor. Sizden destek istiyoruz' dedik.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Bu binayı da devletimiz kamulaştırdı. Oranın da yıkımını güzel bir şekilde gerçekleştirip, orada ki yerleri başka bir yerde yapacağız ve orayı yeşil alana bırakacağız" dedi.

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Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi
Görenleri şaşkına çeviren o bina için karar verildi

Bölgede ikamet eden ve bina yüzünden evlerinin tehlikesi geçirdiğini dile getiren Abdullah Kalaycı isimli vatandaş binanın yıkılmasından yana olduğunu dile getirerek "Numuneler alındı binadan, numuneler bozukmuş çıkmış olacak ki hemen yıkımına karar verdiler, bizde boşaltıyoruz binayı bu yüzden. Burası 2 3 kez taştı. Burayı kez dere bastı ve çok zararımız oldu bizim. Diyeceksiniz bana ki yıkılmasından yanmışın, yıkılmasından yanayım. Kardeşim derelerin kenarlarına ev olmaz. Ama 'de böyle çok varmış herhalde, hepsi yıkılsın" ifadelerini kullandı.

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