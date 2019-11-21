Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler
Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Erdoğan'ın programa katılan çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya samimi görüntüler çıkardı.
Giriş Tarihi: 21.11.2019
15:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
15:42
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