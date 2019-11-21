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  • Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

Günün karesi 'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Erdoğan'ın programa katılan çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya samimi görüntüler çıkardı.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:42
Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak çiftçilere birçok müjde verdi.

Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

Erdoğan, 'ye gelen katılımcılarla sohbet etti. Çocukları sevdi.

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Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

Başkan Erdoğan'ın katılımcı çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya yürek ısıtan görüntüler çıkarttı.

Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler

İŞTE KÜLLİYE'DEKİ TARIM ORMAN ŞURASI'NDAN ÖNE ÇIKAN KARELER...

Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler
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Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler
Günün karesi Külliye'den! Başkan Erdoğan ve çiftçilerden yürek ısıtan görüntüler
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