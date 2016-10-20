Haftanın en güzel Cuma mesajları - İşte en güncel Cuma resimli mesajları
Müslüman dünyası için çok önemli bir gün olan Cuma günü vesilesi ile bu haftada 2016'nın en güncel resimli Cuma mesajlarını tek tek sizler için derledik. Bu senenin ve son haftaların en popüler Cuma resimli mesajlarını yine sabah.com.tr farkı ile bu başlık altından rahatlıkla indirebilecek, sevdiklerinizle bu coşkulu günü yaşayabileceksiniz. Aynı zamanda Facebook, Whatsapp ve SMS Cuma resimli mesajlarını da haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Ekim en güzel ve güncel Cuma resimli mesajları...
Giriş Tarihi: 20.10.2016 22:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 12:46
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Haftanın en güzel Cuma mesajları - İşte en güncel Cuma resimli mesajları
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Haftanın en güzel Cuma mesajları - İşte en güncel Cuma resimli mesajları