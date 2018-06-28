Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hava Kuvvetleri başarısı o ülkenin savunmasının kalitesini belirler. Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı. Peki hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Giriş Tarihi: 28.06.2018 13:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





