Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erzin'de termal otelde çıktı

Giriş Tarihi: 05.12.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 10:40
Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde çıktı.

Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı.

Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay Erzin'de termal otelde yangın çıktı

Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BİZE ULAŞIN