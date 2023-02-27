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Haberler Galeri Hatay'dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! "Sanki atom bombası düştü"
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:45

Hatay'dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! "Sanki atom bombası düştü"

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendiren iki büyük depremin üzerinden günler geçti... Yaşanan depremlerin şiddetini gözler önünde seren pek çok görüntü geldi. Yeni görüntüler bu kez Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinden geldi. Bahçede 25 metreyi bulan dev yarıklar oluştu, bahçe 100 metre ileri kaydı, devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü... Bir mahalle sakini depremin şiddeti ile ilgili şu ifadeyi kullandı: Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi.

DHA
Hatay’dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! Sanki atom bombası düştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturdu.

Hatay’dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! Sanki atom bombası düştü

Sarsıntının şiddetiyle bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Bahçede oluşan dev yarıklar havadan görüntülendi. Yarıkları görmek için gelen mahalle sakinleri olduğu da görüldü.

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Hatay’dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! Sanki atom bombası düştü

Depremlerde Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Hatay’dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! Sanki atom bombası düştü

Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü.

Hatay’dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! Sanki atom bombası düştü

Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk.

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