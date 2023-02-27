Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
09:45
Hatay'dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! "Sanki atom bombası düştü"
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendiren iki büyük depremin üzerinden günler geçti... Yaşanan depremlerin şiddetini gözler önünde seren pek çok görüntü geldi. Yeni görüntüler bu kez Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinden geldi. Bahçede 25 metreyi bulan dev yarıklar oluştu, bahçe 100 metre ileri kaydı, devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü... Bir mahalle sakini depremin şiddeti ile ilgili şu ifadeyi kullandı: Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi.