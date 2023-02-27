Hatay'dan depremin şiddetini gözler önüne seren yeren yeni görüntüler! "Sanki atom bombası düştü"

Sarsıntının şiddetiyle bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Bahçede oluşan dev yarıklar havadan görüntülendi. Yarıkları görmek için gelen mahalle sakinleri olduğu da görüldü.

