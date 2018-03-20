HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.. HSK 1. Dairesince hazırlanan ihtiyaç ve mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı.. Buna göre adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.. İşte isim isim tam liste: İşte tam liste... İşte tam liste... İşte tam liste... İşte tam liste...