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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

Giriş Tarihi: 20.03.2018 20:41
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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti..

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  • 13
'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

Hakimler ve () yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti..

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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

1. Dairesince hazırlanan ihtiyaç ve mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı..
Buna göre adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti..

İşte isim isim tam liste:

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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

İşte tam liste...

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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

İşte tam liste...

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'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

İşte tam liste...

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  • 13
'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...
HSK'dan yeni kararname! Yüzlerce hakim ve savcı...

İşte tam liste...

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