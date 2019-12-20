Hudut Kartalları' eksi 10 derecede vatan savunmasında

YASA DIŞI FAALİYETLER ENGELLENİYOR
Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda bulunan üs bölgelerindeki 'Hudut Kartalları', yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatla Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan 'Hudut Kartalları', karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirliyor. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan Cobra üstü FNMAC makineli tüfek, uçaksavar ve toplar ile ateş altına alınıp, imha ediliyor.