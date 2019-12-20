Hudut Kartalları' eksi 10 derecede vatan savunmasında

"Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Kuzey Irak'ın içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradaki bulunuş maksadımız, bölücü terör örgütü mensupları tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.