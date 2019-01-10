İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral kızı" olarak adlandırılan tarihi hamamın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.