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İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Giriş Tarihi: 10.01.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 12:22
İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamında, sıfırın altında 6 derecede kar yağışı altında yüzme keyfi yaşanıyor.

İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral kızı" olarak adlandırılan tarihi hamamın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

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İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Valiliğinin koordinesinde 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkartılan hamam kalıntıları ve termal suyla beslenen havuz, kış aylarında da tercih ediliyor.

İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal suyun, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurmasıyla mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, iki bin yıldır kendiliğinden çıkan şifalı suyuyla ilgi görüyor.

İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Hamam ve antik havuzun tanıtımına katkı sağlamak isteyen bir grup ilçe sakini, kar yağarken sıfırın altında 6 derecede havuza girdi.

İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış altında havuzda yüzen gençlerin bir taraftan karın, bir taraftan da şifalı sıcak suyun tadını çıkardıklarını belirtti.

İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Açıkel, "Antik Roma Hamamı'nı merak edenleri, 2 bin yıldır şifalı akan termal suyu merak eden bütün hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görmelerini bekliyoruz.

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