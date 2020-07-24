İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap hazırlandı. Üç dilde hazırlanan kitap, 'Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı', 'İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi', 'Ayasofya'nın Hukuki Statüsü', 'Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii', 'Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi' bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasına da yer verildi. Kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.