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'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı

'nca, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap, açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:34
İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı

'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'nin açılışı nedeniyle 'Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi' adlı kitap hazırlandı. Üç dilde hazırlanan kitap, 'Ayasofya'nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı'nın Değerli Katkısı', 'İstanbul'un Fethi ve Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi', 'Ayasofya'nın Hukuki Statüsü', 'Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii', 'Ayasofya Camii'nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi' bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Cumhurbaşkanı 'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasına da yer verildi. Kitap, Ayasofya Camii açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
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İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii'ne özel kitap yayımladı ve internet sitesi açtı
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