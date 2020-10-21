İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

İran'da koronavirüs mücadelesinde en zor günlerini yaşıyor. Salgında vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. Hasta sayısında her gün yeni rekorların kırıldığı İran'da son 24 saatte 5 bin 616 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bu rakam İran için salgının ilk gününden bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti. Öte yandan ülkede hastanelerin kapasitesinin dolduğu öğrenildi. Başhemşire Leyla Behmeni'nin sözleri ise ülkedeki sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne seriyor. "İran'da 10 aydır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Eğer kurallara uyarsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz"