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Haberler Galeri İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

'da vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

'da mücadelesinde en zor günlerini yaşıyor. Salgında vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. Hasta sayısında her gün yeni rekorların kırıldığı İran'da son 24 saatte 5 bin 616 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bu rakam İran için salgının ilk gününden bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti. Öte yandan ülkede hastanelerin kapasitesinin dolduğu öğrenildi. Başhemşire Leyla Behmeni'nin sözleri ise ülkedeki sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne seriyor. "İran'da 10 aydır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Eğer kurallara uyarsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz"

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 15:31
İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 616 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. Ülkede salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 5 bin 616 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 312 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

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İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 545 bin 286'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 346'ya ulaştığını açıkladı. Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 5 bin 616 kişiye korona virüs teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan
İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor
İran'da sağlık çalışanları, ekim ayında tırmanışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zorlu bir mücadele verirken hastanelerin kapasiteleri tamamen doldu.

İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

Sağlık Bakanı Said Nemeki, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkede 164 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etmişti. O günden bu yana birçok sağlık çalışanı daha virüse yakalandı ve yaşamını yitirdi.

İran'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor.. Sağlık çalışanları bile perişan

'da, özellikle de başkent Tahran'da Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanelerde kapasite tamamen doldu, bu yüzden yeni teşhis konulan hastalar evlerinde tedavi ediliyor.

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