İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Mevsim şartlarının çalışmaları kısmen de olsa etkilediğini belirten Yıldız, "Caminin genel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek. diye konuştu.

Yıldız, caminin dış cephe işlerinin de devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: