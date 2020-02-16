Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

İstabul'un yeni simgelerinden olan 'nin açılış tarihi belli oldu

Belediye Başkanı Yıldız, "'nin genel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek." dedi.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:23
İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim'e yapılan caminin genel inşaatının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek." dedi.

İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 2 yıl önce atılan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama işlemleri sona yaklaştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işleri tamamlandı ve yakın zamanda minarelerde bulunan iskeleler kaldırılacak.

İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Caminin alt katlarında dekorasyon işleri devam ediyor. Caminin pencereleri ise takılmaya başlandı. AA muhabirine bilgi veren Yıldız, belediye olarak caminin yapım aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi.

İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

Mevsim şartlarının çalışmaları kısmen de olsa etkilediğini belirten Yıldız, "Caminin genel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek. diye konuştu.

Yıldız, caminin dış cephe işlerinin de devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

"Minarelerin kaplamasında son aşamaya gelindi ve 10 gün sonra iskele kalkacak. Şu anda cam çerçeveler takılmaya başlandı. Dış cephe işlerinin yüzde 95'i tamamlandı. Mayıs ayında iç işlere geçilecek. Bir yandan da alt katlarda çalışmalar sürüyor.

İstabul'un yeni simgelerinden olan Taksim Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

İç işçilik çalışmalarına devam ediliyor. Cami kendini bayağı göstermiş durumda. Estetik katkısı önemsenerek işçiler titiz çalışıyor."

BİZE ULAŞIN