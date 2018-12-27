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Boğaz'ında ilginç görüntü..

Dev petrol arama platformu, 'ndan geçişi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Giriş Tarihi: 27.12.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 18:27
İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..

Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, 'ndan geçiyor.

İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken geminin, boğazdaki

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İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..

ilerleyişini sürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.

İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..

Söz konusu platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..
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İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..
İstanbul Boğaz'ında ilginç görüntü..
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