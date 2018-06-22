İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak'ta bir gökdelende yangın çıktı. İstanbul'da gökdelenlerin ve iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu Maslak'taki bir gökdelende sabah saatlerinde yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında 32 katlı Sun Plaza'nın 10. katındaki dış cephede başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Binanın içinde bir yangının söz konusu olmadığı kaydedilirken, yangının işe başlangıç saatinden önce meydana gelmesi de olası bir panik havasının önüne geçmiş oldu. Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangına, dış cephe aydınlatmasının neden olabileceği ileri sürüldü. 07.05 itibariyle yaklaşık bir saattir süren yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.