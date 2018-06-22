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'ta gökdelen ı

Giriş Tarihi: 22.06.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 22.06.2018 07:16
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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

'un Sarıyer ilçesinde 'ta bir gökdelende çıktı.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

'da gökdelenlerin ve iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu 'taki bir gökdelende sabah saatlerinde çıktı.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

Saat 06.00 sıralarında 32 katlı Sun Plaza'nın 10. katındaki dış cephede başlayan a itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

Binanın içinde bir ın söz konusu olmadığı kaydedilirken, yangının işe başlangıç saatinden önce meydana gelmesi de olası bir panik havasının önüne geçmiş oldu.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen a, dış cephe aydınlatmasının neden olabileceği ileri sürüldü.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını

07.05 itibariyle yaklaşık bir saattir süren , itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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'ta gökdelen ı
İstanbul Maslak'ta gökdelen yangını
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