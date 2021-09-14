Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:53
İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?
İstanbul'da toplu ulaşım sorunu giderek büyüyor. Hemen hemen her gün İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüntüler sosyal medyada gündem oluyor. İstanbul dün bu konuda tarihi bir gün daha yaşadı. Tam 7 İETT otobüsü farklı güzergahlarda yolda kaldı. Hem trafik hem vatandaş olumsuz etkilendi. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duruma sert ifadelerle tepki gösterdi.