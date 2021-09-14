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Haberler Galeri İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?
Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:53

İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu giderek büyüyor. Hemen hemen her gün İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüntüler sosyal medyada gündem oluyor. İstanbul dün bu konuda tarihi bir gün daha yaşadı. Tam 7 İETT otobüsü farklı güzergahlarda yolda kaldı. Hem trafik hem vatandaş olumsuz etkilendi. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duruma sert ifadelerle tepki gösterdi.

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İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Dün de Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent'te 7 otobüs yolda kaldı

İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Levent ve Bağcılar Mahmutbey Caddesi'nde dün arıza yaptığı öğrenildi.

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İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz dönemlerde yılda birkaç kez yolda kalma görüntüleriyle karşılaşırken şimdi maalesef günde onlarca arızalı araçların yollarda kaldığını görüyoruz" diye konuştu.

İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

Özdemir, son bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamının CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiğini gördüklerini söyledi.

İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı: Bu hale nasıl getirdiniz?

Özdemir, "İşin ilginç yanı bu ihalelerin tamamı da kurumun hazırladığı yaklaşık maliyetle aynı, kurumla bu kadar eşgüdümlü çalışmaları da ne kadar uyumlu ve profesyonelce çalıştıklarını gösteriyor" dedi.

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