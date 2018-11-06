İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ



Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü.