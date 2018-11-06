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'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 06.11.2018 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 07:54
İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık olarak 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal sıvı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Villada hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel düzenek polisleri hayrete düşürdü.

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İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Villada oluşturulan serada yetiştirilen hint kenevirinin çamaşır askılığında kurutmaya bıraktıkları görüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirilip imal edildiği bilgisine ulaştı.

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler akşam saatlerinde sözkonusu villaya baskın düzenledi.

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ

Baskında odalara tek tek giren polisleri, villada oluşturulan serada yetiştirilen hint keneviri ve hint keneviri yetiştirmek kurulan özel sitem hayrete düşürdü. 3 odada da iklimlendirme için özel düzenek kurulduğu görüldü.

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Kurulan sistemle saksıdaki hint keneviri özel aparatlar, havalandırma ve özel ışık ile büyütüldüğü, Avrupa'dan getirilen özel kimyasal maddelerle güçlendirilen hint kenevirinin, daha çabuk büyümesinin sağlandığı tespit edildi.

İstanbul'da bir villada ele geçirildi! Bakın ne işe yarıyor

Son aşama olarak ise, özel kurutma makineleri ile kurutulup isteyene toz halinde(kubar) isteyene ot halinde hazırlanıp paketlenerek satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

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