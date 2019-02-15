Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 15.02.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 08:15
İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü.

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

, saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

Zincirlikuyu istikametinden gelen Eşper Ü.'nün kullandığı 34 ANH 055 plakalı otomobile Akçam Caddesi'ne döndüğü sırada Azerbaycan uyruklu Halil Hüseyinov'un kullandığı 34 BGB 230 plakalı araç arkadan çarptı.

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak önce trafik yön levhasına ardından da park halindeki 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarptı.

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

Kazada, 34 BGB 230 plakalı otomobili kullanan Halil Hüseyinov, Ayça Gül, Leyla Garibov ile Semanur Saltan yaralandı.

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazaya karışan araçlar da polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

BİZE ULAŞIN