İstanbul’da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

Türkiye genelinde birçok sahra hastanemizin bulunduğunu kaydeden Altınarık, "Bunlar ülkemizin değişik yerlerinde konuşlandırılmış durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Doğal afetler ya da doğa kaynaklı bir afet meydana geldiğinde ilgili bölgeye hızla intikal edilerek kurulum sağlanıyor. Burası modüler yapıdan oluşuyor. Bakanlığımızın envanterinde birden çok sahra hastanesi modeli mevcut. Bunlar gidilecek olan bölgenin iklim ve coğrafi durumu, mevsimin yaz ya da kış olmasına göre seçilerek ilgili kurulum gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.