İstanbul’da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere Türkiye genelinde sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul Bakırköy'de UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde acil servis, kadım doğum ünitesi, laboratuvardan ameliyathaneye kadar birçok birim bulunuyor.
UMKE İstanbul İl Sorumlusu Selim Altınarık, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesi içerisindeyiz. Bu alanı biz sahra hastanesi kurulum uygulaması için kullanıyoruz. Burada UMKE personellerine sahra hastanesi kurulumuyla alakalı eğitimler veriyoruz. Sahra hastanesi içerisinde bulunan medikal cihazların kalibrasyonlarını yapıp bakım ve onarımdan geçiriyoruz" dedi.