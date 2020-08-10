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'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti

barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. Büyükçekmece'de havadan alınan görüntüler şoke etti

Giriş Tarihi: 10.08.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 17:12
İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti

barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.

İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti

'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.

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İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti
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İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti
İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti
İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti
İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti
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