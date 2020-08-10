İstanbul'da korkutan görüntü! Su seviyesi düşüşü şoke etti

İstanbul barajları su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede. O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43. Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.