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İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

Her yıl ortalama 70 bin kişinin hayatını kaybettiği İstanbul'da mezar yeri bulmak da zorlaştı. Yeşilçam'ın ünlü simalarının aralarında bulunduğu, Türkiye'nin bir çok ünlü isminin de defnedildiği Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı'daki mezar yerleri ise neredeyse yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Hal böyle olunca fırsatçılar da harekete geçti. Kişiler, yıllar önce aldıkları ya da akrabalarından miras kalan yerleri fahiş fiyatlarla internet üzerinden satışa çıkardı. İlanlarda 2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkarmış durumda.

DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:23
İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

Konunun hukuki boyutu hakkında değerlendirmede bulunan Kadir Has Üniversitesi'nden Hukukçu Doç. Dr. Nilay Arat şunları söyledi:"Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'a göre umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez. Bu kapsamda vatandaşların sahip olabilecekleri hak "mezar yeri kullanım belgesi" ile belirlenen bir "kullanım hakkı"dır. Kişiler "mezar yeri kullanım belgesi adını verdiğimiz belge ile kullanım hakkını elde ediyorlar.

İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

Bu hakkın niteliği Yargıtay kararlarında "taşınmaz mal mülkiyeti değil, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edilmiş, kendine özgü bir kullanma hakkı" olarak nitelendiriliyor. Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği gereğince de bu hak sadece "mezar tahsis belgesi alan kişinin mevzuatta belirlenen akrabaları"na devredilebiliyor. Mezar yeri tahsis belgesi hükümlerine göre de bu belgenin tapu niteliği olmayıp mezar yerinin kullanımına izin veren belge niteliğinde olduğu, mülkiyetin belediyeye ait olduğu ve 3. şahıslara satışın yapılamayacağı" hüküm altına alınmış durumdadır.

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İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

Dolayısıyla bu şekilde vatandaşlara kullanım hakkı verilen mezar yerinin 3. bir kişiye satışı hukuken mümkün değildir. Böyle bir satışı suç olarak düzenleyen kanun hükümleri olmamakla birlikte kamu tüzel kişiliği mülkiyetinde bulunan ve kamu malı olarak kabul edilen kamu malından özel yararlanma rejimi kapsamındaki tahsise ve ruhsata aykırı tutumun Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında bir idari yaptırımla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

Mezar yeri üzerindeki kullanım hakkının hiçbir zaman satın aldığını iddia eden kişiye geçmeyeceğini de hatırlatan Doç. Dr. Nilay Arat, "Dolayısıyla mezar yerini ilgili kamu tüzel kişiliğinden değil 3. kişilerden aldığını iddia eden kişi buna bağlı hak elde edemez. Sonrasında mezarlığı onarmak/inşa etmek istediğinde zaten belediyeden "mezar inşaat izni belgesi" alması gerekecektir. Ruhsatı alması da mümkün olmayacaktır" dedi.

İstanbul'da mezar karaborsası: Kızım master kazandı o yüzden satıyorum...

"KIZIM MASTER KAZANDI O YÜZDEN SATIYORUM"


DHA muhabirinin telefonla ulaştığı internet üzerinden mezar yeri satan biri "Yerimiz Karacaahmet Mezarlığı'nda hem cadde kapısına hem mezarlığın içindeki ana yola yakın" diyerek şu bilgileri verdi:


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