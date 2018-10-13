İstanbul'da sabah süprizi

İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların gelen gökkuşağı büyüledi. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı. İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da yer yer yağış etkili oluyordu. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı. Kısa süreliğine gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan gökkuşağı daha sonra kayboldu. İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların ve kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı. Öte yandan İstanbullular yakaladıkları gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından da paylaştılar.