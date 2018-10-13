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'da sabah süprizi

Giriş Tarihi: 13.10.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 10:27
İstanbul'da sabah süprizi

'da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların gelen gökkuşağı büyüledi. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da sabah süprizi

'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'da sabah süprizi

'da yer yer yağış etkili oluyordu. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.

İstanbul'da sabah süprizi

Kısa süreliğine gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan gökkuşağı daha sonra kayboldu.

İstanbul'da sabah süprizi

'da sabah saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların ve kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da sabah süprizi

Öte yandan lular yakaladıkları gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından da paylaştılar.

İstanbul'da sabah süprizi
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