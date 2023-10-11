Giriş Tarihi: 11.10.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 15:36

İstanbul'da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... "Her gün 45 dakika bekliyoruz"

İstanbulluların ulaşım çilesine her gün yeni bir halka ekleniyor. Pek çok durakta sabah saatlerinde yoğunluk yaşandığı biliniyor. Bu yoğunluğa metrobüsün TÜYAP durağı da eklendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi'nde okuyan öğrenciler her sabah otobüse binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabah saatlerinde D-100 yan yolda otobüs durağına gelen öğrencilerin kuyruğu kimi zaman yola taşarak metrobüs üst geçidi üzerine kadar uzuyor. Yaşanan yoğunluğa isyan eden öğrenciler, "45 dakika beklediğimiz oluyor. Derslere geç kalıyoruz" dedi.