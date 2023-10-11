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Haberler Galeri İstanbul'da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... "Her gün 45 dakika bekliyoruz"
Giriş Tarihi: 11.10.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 15:36

İstanbul'da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... "Her gün 45 dakika bekliyoruz"

İstanbulluların ulaşım çilesine her gün yeni bir halka ekleniyor. Pek çok durakta sabah saatlerinde yoğunluk yaşandığı biliniyor. Bu yoğunluğa metrobüsün TÜYAP durağı da eklendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi'nde okuyan öğrenciler her sabah otobüse binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabah saatlerinde D-100 yan yolda otobüs durağına gelen öğrencilerin kuyruğu kimi zaman yola taşarak metrobüs üst geçidi üzerine kadar uzuyor. Yaşanan yoğunluğa isyan eden öğrenciler, "45 dakika beklediğimiz oluyor. Derslere geç kalıyoruz" dedi.

AA
İstanbul’da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... Her gün 45 dakika bekliyoruz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi'nde okuyan öğrenciler her sabah otobüse binmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

İstanbul’da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... Her gün 45 dakika bekliyoruz

Üniversite öğrencilerinin otobüs kuyruğu metrelerce uzadı

Metrobüsten ya da diğer araçlardan inerek TÜYAP durağına gelen öğrenciler, okudukları üniversiteye ulaşmak için HT 19 İÜ Cerrahpaşa Kampüsü-TÜYAP Metrobüs ring seferlerini kullanıyor.

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İstanbul’da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... Her gün 45 dakika bekliyoruz

Sabah saatlerinde D-100 yan yolda otobüs durağına gelen öğrencilerin kuyruğu kimi zaman yola taşarak metrobüs üst geçidi üzerine kadar uzuyor.

İstanbul’da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... Her gün 45 dakika bekliyoruz

Bazı günler de metrobüs durağından çıkan öğrenciler, üst geçitten başlayan otobüs kuyruğuna giriyor.

İstanbul’da üniversite öğrencilerinin metrobüs çilesi... Her gün 45 dakika bekliyoruz

Dakikalarca otobüse binmek için beklediklerini ve kimi zaman derslere geç kaldıklarını belirten öğrenciler yetkililerden çözüm bekliyor.

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