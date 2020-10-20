İstanbul'da 'pes' dedirten manzara: Vatandaşlar isyan etti: Sağlığımız için virüsten daha kötü

"DİLEKÇE YAZDIĞIMIZ HALDE HERHANGİ BİR SONUÇ ELDE EDEMEDİK"



Çevre sakinlerinden Halil Yıldız, "İş yerim buradan yürüyüş mesafesi, bu yolu kullanıyoruz. Çevre sakini olarak, şikayet edip ve dilekçe yazdığımız halde, herhangi bir sonuç elde edemedik. Bu kokuyu çekerek gidiyoruz. Sağlığımız için zaten virüsten daha kötü. Akşam saatlerinde, hava karardıktan sonra aile bile geçemiyor buradan. Aydınlatma yok. Zifiri karanlık. İnşaat, çamur, yağmur yağdığında daha da kötü oluyor. Bu kokuyu daha ne kadar çekeceğiz bilmiyorum. 5 sene daha çekeceğiz galiba. Büyükşehir'e yazdık, 153'e de bildirdik. Herhangi bir dönüş sağlanmadı. Kaydınızı aldık diye mesaj geliyor, hepsi o. Başka bir şey yok" şeklinde konuştu.



