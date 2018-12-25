İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

İşbaşı eğitim programı kapsamında gençlere istihdam yaratan iş yerlerine asgari ücret desteği sürecek. Böylece gençlerin iki yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanacak. Birinci yıl yüzde 50'si, ikinci yıl da yüzde 25'i İŞKUR tarafından karşılanacak.