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İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 22:18
İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler
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İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

İşte 2019'da hayatımıza girecek yeni uygulamalar ve projeler

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İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

Market alışverişlerinde plastik poşetler ücretli hale gelecek. Poşetlerden alınacak ücret 25 kuruş olarak belirlendi.

İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

Gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz hesaplarında ilk ödeme 2019'da yapılacak.

İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

İnternet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünü olan Adil kullanım kotası 2019 yılında kaldırılacak.

İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazılacak.

İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

İşbaşı eğitim programı kapsamında gençlere istihdam yaratan iş yerlerine asgari ücret desteği sürecek. Böylece gençlerin iki yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanacak. Birinci yıl yüzde 50'si, ikinci yıl da yüzde 25'i İŞKUR tarafından karşılanacak.

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