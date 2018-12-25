İşte 2019'la birlikte hayatımıza girecek yenilikler

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor... İşte 2019'da hayatımıza girecek yeni uygulamalar ve projeler Market alışverişlerinde plastik poşetler ücretli hale gelecek. Poşetlerden alınacak ücret 25 kuruş olarak belirlendi. Gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz hesaplarında ilk ödeme 2019'da yapılacak. İnternet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünü olan Adil kullanım kotası 2019 yılında kaldırılacak. İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazılacak. İşbaşı eğitim programı kapsamında gençlere istihdam yaratan iş yerlerine asgari ücret desteği sürecek. Böylece gençlerin iki yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanacak. Birinci yıl yüzde 50'si, ikinci yıl da yüzde 25'i İŞKUR tarafından karşılanacak.