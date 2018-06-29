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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

Giriş Tarihi: 29.06.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 15:38
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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

1994'TEN BU YANA SEÇİM KAYBETMEDİ

19 yıl önce okuduğu şiir nedeniyle siyaset yasağı getirilen , cezaevine girerken "Bu şarkı burada bitmez" demişti. Benzeri olmayan bir siyasi kariyerin işaret fişeğiydi. Yüzde 25 oyla İstanbul'a belediye başkanı seçildiği 1994'ten itibaren hiçbir seçimi kaybetmedi. 2002'de oyunu Türkiye genelinde Yüzde 34'e çıkardı, başbakan oldu. İçeride vesayetle, dışarıda küresel güçlerle mücadele etti.

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

GERİ ADIM ATMADI!

Geri adım atmadı. Türkiye ve dünya siyasetine tarzını yerleştirdi. Enerjisiyle, 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçim başarısını, 24 Haziran'da yüzde 52.5 oyla yeni sistemin de ilk cumhurbaşkanı olarak taçlandırdı.

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

DARBE GİRİŞİMİ, İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE ETTİ!

, 19 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'ne girerken, "Bu şarkı burada bitmez" diyordu. Kendi sözleriyle, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. "Çıraklık dönemim" dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı 1994'ten itibaren lider olarak girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Yine kendi ifadesiyle "kalfalık ve ustalık" dönemlerinde darbe girişimleriyle, darbecilerle, vesayetle, iç ve dış türlü müdahalelerle mücadele etti.

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

Siyasete kendi tarzını yerleştirdi, tarzından hiç geri adım atmadı. Kendisini ve tarzını her zaman hesapsız seven, her şartta tutan bir kitle ortaya çıktı... Ama özellikle FETÖ'cü darbe girişimi ve Suriye kaynaklı çokuluslu terörle birlikte Erdoğan'ın kaderi Türkiye'nin kaderi haline geldi. Küresel koşullar sertleşirken, "lafını esirgemeyen müdanasız lider Erdoğan" bazen karşıtlarına bile güven verdi.

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

Dünyada güçlü lider sıkıntısı yaşanıyor, Türk milleti ise çevresini kuşatan risklere karşı giderek Erdoğan'ın liderliğine yaslanıyordu. Batı'dan, muhalefetten giderek yükselen Erdoğan karşıtı sesler vardı fakat Erdoğan her girdiği seçimi oyunu artırarak, kendisini tereddütsüz seven vefalı kitlesini büyüterek kazandı.

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

DÜNYADA BU HİKAYENİN BENZERİ YOK

Bu açıdan bakıldığında dünyada bu hikâyenin benzeri yok. Özellikle son seçimde muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet imkânlarını kullandığını sık sık dile getirdi. Ama Erdoğan 1994'ten beri lider olarak 14 seçime girdi ve hepsini kazandı. Son birkaç seçime kadar devlet imkânlarını kullanacak durumda da değildi. Hep, "Durmak yok, yola devam" derken kendisine sımsıkı bağlı seçmeninin aklına umutsuzluk düşmesine hiç izin vermedi. Partisi ve yola çıktığı isimlerden yorulanlar oldu, Erdoğan hiç yorulmadı. 24 Haziran'da, partisinin 10 puan üzerinde, 26 milyondan fazla oy alarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken yüzde 52.5'le Türkiye'nin ilk başkanı seçildi. İşte Erdoğan'ın hikâyesi:

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İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü
İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

BELEDİYE BAŞKANI OLDU

27 Mart 1994, Erdoğan'ın siyasi hayatında dönüm noktasıydı. "İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir" diyordu; öyle de oldu. Erdoğan, yerel seçimlerde yüzde 25'le Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 12 Aralık 1997'de Siirt'te hayatını değiştiren şiiri okudu. Hakkında açılan dava sonucunda 10 ay hapis ve 860 bin TL para cezasına çarptırıldı. Siyaset yasağı konuldu. 26 Mart 1999'da Kırklareli Pınarhisar Cezaevi'ne girdi. İnfaz yasasından dolayı 10 aylık hapis cezası 4 aya indi, 120 gün kaldığı cezaevinden 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi.

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