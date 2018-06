İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

Siyasete kendi tarzını yerleştirdi, tarzından hiç geri adım atmadı. Kendisini ve tarzını her zaman hesapsız seven, her şartta tutan bir kitle ortaya çıktı... Ama özellikle FETÖ'cü darbe girişimi ve Suriye kaynaklı çokuluslu terörle birlikte Erdoğan'ın kaderi Türkiye'nin kaderi haline geldi. Küresel koşullar sertleşirken, "lafını esirgemeyen müdanasız lider Erdoğan" bazen karşıtlarına bile güven verdi.