İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

DARBE GİRİŞİMİ, İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE ETTİ!
Recep Tayyip Erdoğan, 19 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'ne girerken, "Bu şarkı burada bitmez" diyordu. Kendi sözleriyle, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. "Çıraklık dönemim" dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı 1994'ten itibaren lider olarak girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Yine kendi ifadesiyle "kalfalık ve ustalık" dönemlerinde darbe girişimleriyle, darbecilerle, vesayetle, iç ve dış türlü müdahalelerle mücadele etti.