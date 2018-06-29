İşte Erdoğan'ın 24 yılda 14 seçim zaferinin başarı öyküsü

DÜNYADA BU HİKAYENİN BENZERİ YOK

Bu açıdan bakıldığında dünyada bu hikâyenin benzeri yok. Özellikle son seçimde muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet imkânlarını kullandığını sık sık dile getirdi. Ama Erdoğan 1994'ten beri lider olarak 14 seçime girdi ve hepsini kazandı. Son birkaç seçime kadar devlet imkânlarını kullanacak durumda da değildi. Hep, "Durmak yok, yola devam" derken kendisine sımsıkı bağlı seçmeninin aklına umutsuzluk düşmesine hiç izin vermedi. Partisi ve yola çıktığı isimlerden yorulanlar oldu, Erdoğan hiç yorulmadı. 24 Haziran'da, partisinin 10 puan üzerinde, 26 milyondan fazla oy alarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken yüzde 52.5'le Türkiye'nin ilk başkanı seçildi. İşte Erdoğan'ın hikâyesi: