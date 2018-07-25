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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Giriş Tarihi: 25.07.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 21:13
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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin lere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte il il Türkiye'deki yabancı sayısı... İlk sıradaki şehir diğerlerine fark attı...

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Bitlis

Yabancı sayısı: 150

Şehir: Tunceli

Yabancı sayısı: 164

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Bingöl

Yabancı sayısı: 311

Şehir: Hakkari

Yabancı sayısı: 356

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Ardahan

Yabancı sayısı: 377

Şehir:Muş

Yabancı sayısı: 379

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Bayburt

Yabancı sayısı: 387

Şehir: Siirt

Yabancı sayısı: 489

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Artvin

Yabancı sayısı: 521

Şehir: Osmaniye

Yabancı sayısı: 550

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İşte lere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı
İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Şehir: Iğdır

Yabancı sayısı: 564

Şehir: Şırnak

Yabancı sayısı: 644

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