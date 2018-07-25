İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! O ilimiz rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte il il Türkiye'deki yabancı sayısı... İlk sıradaki şehir diğerlerine fark attı... Şehir: Bitlis Yabancı sayısı: 150 Şehir: Tunceli Yabancı sayısı: 164 Şehir: Bingöl Yabancı sayısı: 311 Şehir: Hakkari Yabancı sayısı: 356 Şehir: Ardahan Yabancı sayısı: 377 Şehir:Muş Yabancı sayısı: 379 Şehir: Bayburt Yabancı sayısı: 387 Şehir: Siirt Yabancı sayısı: 489 Şehir: Artvin Yabancı sayısı: 521 Şehir: Osmaniye Yabancı sayısı: 550 Şehir: Iğdır Yabancı sayısı: 564 Şehir: Şırnak Yabancı sayısı: 644