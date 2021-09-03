İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri açıkladı

İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor' dedi. İŞTE İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN AŞI RAPORU 39- Sultanbeyli YÜZDE 61 38- Sultangazi YÜZDE 62 37- Arnavutköy YÜZDE 62 36- Bağcılar YÜZDE 64 35- Esenler YÜZDE 64 34- Başakşehir YÜZDE 64 33- Esenyurt YÜZDE 66 32- Fatih YÜZDE 67 31- Zeytinburnu YÜZDE 67 30- Sancaktepe YÜZDE 68 29- Gaziosmanpaşa YÜZDE 68 28- Güngören YÜZDE 70 27- Beyoğlu YÜZDE 70 26- Bahçelievler YÜZDE 70 25- Pendik YÜZDE 71 24- Ümraniye YÜZDE 71 23- Küçükçekmece YÜZDE 71 22- Avcılar YÜZDE 71 21- Çekmeköy YÜZDE 72 20- Kağıthane YÜZDE 73 19- Tuzla YÜZDE 73 18- Bayrampaşa YÜZDE 73 17- Eyüpsultan YÜZDE 73 16- Beylikdüzü YÜZDE 74 15- Büyükçekmece YÜZDE 74 14- Beykoz YÜZDE 75 13- Üsküdar YÜZDE 75 12- Silivri YÜZDE 75 11- Ataşehir YÜZDE 75 10- Şile YÜZDE 76 9- Kartal YÜZDE 76 8- Şişli YÜZDE 78 7- Sarıyer YÜZDE 78 6- Maltepe YÜZDE 78 5- Çatalca YÜZDE 78 4-Adalar YÜZDE 80 3-Bakırköy YÜZDE 82 2-Beşiktaş YÜZDE 84 1-Kadıköy YÜZDE 85