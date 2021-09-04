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Haberler Galeri İşte İstanbul'un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı
Giriş Tarihi: 04.09.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 07:37

İşte İstanbul'un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

Türkiye'nin coronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ilçe ilçe aşılanma oranlarını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60'lara yaklaşıldı.

İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor" dedi.

İŞTE İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN AŞI RAPORU

İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

39- Sultanbeyli

YÜZDE 61

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İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

38- Sultangazi

YÜZDE 62

İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

37- Arnavutköy

YÜZDE 62

İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

36- Bağcılar

YÜZDE 64

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