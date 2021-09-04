İşte İstanbul’un ilçe ilçe aşılanma oranı: İl Sağlık Müdürlüğü verileri paylaştı

İstanbul'daki son durumu değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10'da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yok ise, yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor" dedi.

İŞTE İLÇE İLÇE İSTANBUL'UN AŞI RAPORU