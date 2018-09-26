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İşte ler için yeni model!

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 26.09.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 11:52
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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

Türkiye'nin Uzun Vadeli Ekonomik Politikalarında 'ler' mercek altına alındı.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

Diplomalı işsizliği bitirecek hamle için devletin zirvesi topyekün harekete geçti.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

Diplomalı işsizliği bitirecek proje kapsamında anlayışı sil baştan değişecek. Üniversitelere 125 ayrı kriterde kalite ölçümü yapılacak.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

En büyük kriter mezununa iş bulma hızıyla ölçülecek.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Muzaffer Elmas, Türkiye'yi 2023 ve 2050 hedeflerine taşıyacak yüksek teknolojili üretim için nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak ler için yeni modeli ilk kez SABAH'a açıkladı.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

ÜNİVERSİTE KALİTESİ ONLİNE İZLENECEK

Dünyada lerin duvarlarının yıkıldığını ancak hala duvarları tutmaya çalışanların olduğunu belirten Prof. Elmas, Türkiye'deki vakıf ve devlet tüm üniversiteleri 125 ayrı kritere göre 7 gün 24 saat online kalite ölçümünün yapılabildiğini söyledi.

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İşte ler için yeni model!
İşte üniversiteler için yeni model!

lerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak, girdi ve çıktılarını analiz edecek bir sistem kurduklarını belirten Elmas, "Kalite, akreditasyon, iç değerlendirme ve performansları anında online görüntüleniyor.

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