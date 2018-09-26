İşte üniversiteler için yeni model!

ÜNİVERSİTE KALİTESİ ONLİNE İZLENECEK

Dünyada üniversitelerin duvarlarının yıkıldığını ancak hala duvarları tutmaya çalışanların olduğunu belirten Prof. Elmas, Türkiye'deki vakıf ve devlet tüm üniversiteleri 125 ayrı kritere göre 7 gün 24 saat online kalite ölçümünün yapılabildiğini söyledi.