İşte üniversiteler için yeni model!

Türkiye'nin Uzun Vadeli Ekonomik Politikalarında 'üniversiteler' mercek altına alındı. Diplomalı işsizliği bitirecek hamle için devletin zirvesi topyekün harekete geçti. Diplomalı işsizliği bitirecek proje kapsamında üniversite anlayışı sil baştan değişecek. Üniversitelere 125 ayrı kriterde kalite ölçümü yapılacak. En büyük kriter mezununa iş bulma hızıyla ölçülecek. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Muzaffer Elmas, Türkiye'yi 2023 ve 2050 hedeflerine taşıyacak yüksek teknolojili üretim için nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak üniversiteler için yeni modeli ilk kez SABAH'a açıkladı. ÜNİVERSİTE KALİTESİ ONLİNE İZLENECEK Dünyada üniversitelerin duvarlarının yıkıldığını ancak hala duvarları tutmaya çalışanların olduğunu belirten Prof. Elmas, Türkiye'deki vakıf ve devlet tüm üniversiteleri 125 ayrı kritere göre 7 gün 24 saat online kalite ölçümünün yapılabildiğini söyledi. Üniversitelerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak, girdi ve çıktılarını analiz edecek bir sistem kurduklarını belirten Elmas, 'Kalite, akreditasyon, iç değerlendirme ve performansları anında online görüntüleniyor.