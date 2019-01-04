Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 11:00
İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

'de bir arsaya örülen duvarı aşırı rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Duvardaki briketler, kullanılamaz hale gelen araçların camlarından içeri girdi.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte dün gece sabaha karşı sokakta bulunan bir arsanın çevresine örülen duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Olayın ardından sokak ulaşıma kapandı.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Sabah uyandıklarında araçlarının üzerinde briketler olduğunu gören otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırırdı.

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine yıkıldı

Sabah araçlarının kullanılamaz hale geldiğini gören ve kaskosu olan araç sahipleri acenteleri ile bağlantıya geçip ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi alırken, olmayanlar ise kendi imkanları ile araçlarını temizlemeye çalıştı.

BİZE ULAŞIN