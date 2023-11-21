Giriş Tarihi: 21.11.2023 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
14:51
İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...
28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası parti içi kriz ve kumpaslardan kurtulamayan İYİ Parti, gün yüzüne çıkan skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor. Parti bir yandan yolsuzluk iddiaları ile çalkanıyor, bir yandan ise istifa furyasının sonu gelmiyor. İttifak anlaşmazlığı sebebiyle birçok ilçe teşkilatı yok olmanın eşiğine gelirken, son olarak şubat ayında yaşandığı iddia edilen "tecavüz skandalı" gündeme oturdu.