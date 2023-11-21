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Haberler Galeri İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 14:51

İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası parti içi kriz ve kumpaslardan kurtulamayan İYİ Parti, gün yüzüne çıkan skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor. Parti bir yandan yolsuzluk iddiaları ile çalkanıyor, bir yandan ise istifa furyasının sonu gelmiyor. İttifak anlaşmazlığı sebebiyle birçok ilçe teşkilatı yok olmanın eşiğine gelirken, son olarak şubat ayında yaşandığı iddia edilen "tecavüz skandalı" gündeme oturdu.

MURATHAN YILDIRIM
İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

PARTİ KASASI NASIL BOŞALDI?

Krizlerin sonu gelmeyen İYİ Parti'de gözler Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, önceki akşam zehir zemberek açıklamalar yaptı.

İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

Haziran ayındaki kurultay öncesi partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Dikbayır, kendisinin kasayı dolu bir şekilde devrettiğini ve delegeler tarafından ibra edildiğini ifade etti. Kendisinden sonra kasanın boşaltıldığını ima eden Dikbayır, "Partinin parası yok diye milletvekillerinden para istediler.

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İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

Benden de 500 bin lira istendi. Ben vermedim. Neden vereyim? Milletvekilleri bana 'Kasada para mı yok?' diye sordu. 'Bunları artık bana sormayın. Ben şu kadar parayla devrettim, ibra edildim' dedim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

DİKBAYIR'DAN HODRİ MEYDAN

Parti kasasından buharlaştığı iddia edilen "132 milyon lira skandalına" yeni bir boyut kazandıran Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. "Partinin içi kaynıyor" diyerek İYİ Parti'deki çöküşü gözler önüne seren Dikbayır, "Perşembe günü televizyonda her şeyi açıklayacağım. Bundan sonra altında kim kalır bilemem" diyerek parti yönetimine rest çekti.

İYİ Parti dibe vurdu: Buzdağının altından büyük skandallar çıktı...

BİR İSTİFA DAHA

Peş peşe skandalların patlak verdiği partide, istifa halkasına bu kez 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Eker katıldı. Yazılı bir açıklama yaparak partiden ayrılan Eker, "Son gelişmelerden rahatsız olduğum için bu kararı aldım" dedi. İstifaların sonu gelmeyen İYİ Parti'de il-ilçe teşkilatları da isyanın eşiğine geldi.

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