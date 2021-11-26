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Haberler Galeri İzmir'de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:16

İzmir'de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine 596 ev ve iş yeri inşa edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 596 ev ve iş yerini İzmir'deki depremzedelere teslim edecek. Başkan Erdoğan öte yandan Alsancak Stadyumu'nun da açılışını yapacak.

İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün hak sahiplerine teslim edilecek.

İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

BAŞKAN ERDOĞAN TESLİM EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, Bayraklı'da düzenlenecek törende yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri sahibine tapularını verecek.

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İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

Proje alanlarında 795 konut ve 153 iş yerinin inşası ise sürüyor. Diğer konut ve iş yerlerinin de kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün İzmir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 596 konut ve 145 iş yerinin İzmirli depremzedelere teslim edileceğini belirterek, "Hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Rezerv alandaki 369 konutu da yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız. Diğer konutları da etaplar halinde teslim edeceğiz" dedi.

İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

'RİSKLİ BİNALARA İLİŞKİN SÜRECİ YÖNETECEĞİZ'

Deprem günü acılarını paylaştıkları vatandaşlara evlerini 1 yıllık süreçte teslim ettikleri için gururlu olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Hem yerindeki hem de rezerv alandaki projelerimiz, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımız da bu projelerin kendi alanlarında da yapılması talebini bize iletiyor. İnşallah, tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde bu süreci sürdüreceğiz" diye konuştu.

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