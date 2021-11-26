İzmir’de tarihi gün! Depremzedelere evlerini Başkan Erdoğan teslim edecek

'RİSKLİ BİNALARA İLİŞKİN SÜRECİ YÖNETECEĞİZ'

Deprem günü acılarını paylaştıkları vatandaşlara evlerini 1 yıllık süreçte teslim ettikleri için gururlu olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Hem yerindeki hem de rezerv alandaki projelerimiz, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımız da bu projelerin kendi alanlarında da yapılması talebini bize iletiyor. İnşallah, tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde bu süreci sürdüreceğiz" diye konuştu.