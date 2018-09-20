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'de yandı

Giriş Tarihi: 20.09.2018 08:50
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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

'in Tire ilçesinde restorasyonu devam eden bir ta çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden, Tire Belediyesine ait tescilli ve 1903 yılında yapılan üç katlı ahşap ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

Patlama sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

Alevlere üç itfaiye aracı ve Tire Belediyesine ait sulama tankeriyle müdahalede bulunuldu.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü nedeniyle binanın bazı duvarlarında çökme meydana geldi.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

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'de yandı
İzmir'de tarihi konak yandı

ın çıkış nedeni araştırılıyor.

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