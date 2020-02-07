Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Mezun olan uzman erbaş adaylarına da seslenen Korgeneral Çitil, şöyle dedi:
"Meslek hayatınız boyunca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daima gözetiniz, kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletimizin bağrından çıktığınızı unutmadan vatan ve millet sevgisi, üstün vazife anlayışı ile vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapınız. Hepinizin çok iyi bildiği gibi komando zoru başarır, imkansız zaman alır."