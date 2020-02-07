Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"Karşınızda adeta çelikten bir kale gibi dimdik görev heyecanı içinde bulunan bu yiğitler, bugünden itibaren ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında, 24 saat esasına göre başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız mücadele edeceklerdir. Bu kapsamda jandarma teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır.