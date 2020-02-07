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uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

İzmir Yeni Foça Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında "Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekatı" eğitimi alan 2 bin 17 kursiyer mezun oldu. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, uzman erbaşların eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını ve kanun ordusu jandarma teşkilatı saflarında görev yapmaya hak kazandıklarını belirterek, "Bu yiğitler, bugünden itibaren ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında, 24 saat esasına göre başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız mücadele edeceklerdir." dedi.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 07.02.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 14:40
Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

TMH Okul Komutanlığındaki tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Kursiyerler adına dönem birincisi Uzman Onbaşı Halil Akpınar, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi.

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"Yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini bu yiğitlerin koruyacağından eminim"

Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Korgeneral Çitil, uzman erbaşların eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını ve kanun ordusu teşkilatı saflarında görev yapmaya hak kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

"Karşınızda adeta çelikten bir kale gibi dimdik görev heyecanı içinde bulunan bu yiğitler, bugünden itibaren ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında, 24 saat esasına göre başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız mücadele edeceklerdir. Bu kapsamda teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır.

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini her hal ve şartta bu yiğitlerin koruyacağından eminim."

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Mezun olan uzman erbaş adaylarına da seslenen Korgeneral Çitil, şöyle dedi:

"Meslek hayatınız boyunca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daima gözetiniz, kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletimizin bağrından çıktığınızı unutmadan vatan ve millet sevgisi, üstün vazife anlayışı ile vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapınız. Hepinizin çok iyi bildiği gibi komando zoru başarır, imkansız zaman alır."

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için hazır

Koltuk değneğini bırakıp oğluna koştu

Çitil'in konuşmasından sonra Mehteran Birliği gösteri yaptı.

Komando andının okunması ve tören geçişinin ardından aileler, mezun olan çocuklarıyla hasret giderdi.

Ayağı burkulduğu için törene koltuk değneğiyle katılan Gülay Baykuş, oğlu Onbaşı Furkan Baykuş'u bulmak için koltuk değneğini bırakarak tören alanına koştu.

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