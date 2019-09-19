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Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:03
Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı köyünde meydana geldi. Musa Kaan Sarıaslan yönetimindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

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Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Ağır yaralanan Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...
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