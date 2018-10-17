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'ta yolcu ü devrildi

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:06
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu ü şarampole devrildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

da 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

, saat 03.00 sıralarına - Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

Kayseri'den 'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu ü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

da 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi

Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri 'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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