Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

- "TERÖRİSTLER, 'ÇATIŞAN, SÜRÜ GİBİ ARAZİYE SAVRULAN VE ÖLEN YİNE BİZİZ' DİYOR"

N.D, son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini, teröristlerin çoğunluğunun da zorla katıldığına değinerek şunları aktardı:

"Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmalarının birçok sebebi var. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ağzından şunu duydum. 'Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyorlar."