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  • Kan donduran ifadeler! Ailesini "evlat nöbeti"nde gören terör örgütü mensupları...

Kan donduran ifadeler! Ailesini "evlat nöbeti"nde gören terör örgütü mensupları...

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı. Terör örgütü mensubu N.D: "Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor"

Giriş Tarihi: 08.12.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 12:44
Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, ifadesinde İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğu bilgisini verdi.

Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

İkna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı.

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Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

Terör örgütü mensubu N.D, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi.

Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak, bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti.

Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D, "Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor." diye konuştu.

Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

- ÖRGÜTÜN BASKISI NEDENİYLE KAÇAMIYORLAR

N.D, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti. Telefon kullanılmaması nedeniyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D, tanıdığı birçok örgüt mensubunun yaşadığı ortamdan memnun olmadığını ve kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi.

Kan donduran ifadeler! Ailesini evlat nöbetinde gören terör örgütü mensupları...

- "TERÖRİSTLER, 'ÇATIŞAN, SÜRÜ GİBİ ARAZİYE SAVRULAN VE ÖLEN YİNE BİZİZ' DİYOR"

N.D, son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini, teröristlerin çoğunluğunun da zorla katıldığına değinerek şunları aktardı:

"Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmalarının birçok sebebi var. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ağzından şunu duydum. 'Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyorlar."

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