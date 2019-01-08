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küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

Giriş Tarihi: 08.01.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 08:14
Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

'da yağışı sonrası kar küreme çalışması yapan araç seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

Başkentte seyir halindeyken yanan Büyükşehir Belediyesine ait küreme aracı kullanılamaz hale geldi.

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Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan bir anda sürücü kabinini sardı.

Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında küreme aracı kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!
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Kar küreme aracını o halde görenler şoke oldu!
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