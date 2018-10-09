Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Kaba, ağaç evi görmek için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler olduğuna işaret ederek "Görenler hayran kalıyor. Ben mutluyum, gelenler de çok mutlu oluyor. Bazen kalmak isteyenler dahi oluyor. Aldığım güzel tepkiler bana yetiyor." diye konuştu.