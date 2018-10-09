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li 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

'in Arhavi ilçesine bağlı Kemerköprü köyünde yaşayan Osman Kaba, çam gövdesine, içinde tuvalet, banyo, sıcak su ve çift kişilik yatak bulunan 18 metrekarelik ağaç ev yaptı.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 14:37
Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...
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Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

'in Arhavi ilçesine bağlı Kemerköprü köyünde yaşayan Osman Kaba, çam gövdesine, içinde tuvalet, banyo, sıcak su ve çift kişilik yatak bulunan 18 metrekarelik ağaç ev yaptı.

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Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

AA muhabirine açıklama yapan 55 yaşındaki inşaat mühendisi Kaba, çocuklarının isteği üzerine bahçesindeki bir çam ağacının gövdesine ev yapmaya başladığını belirterek "Sağ elim ustaydı, sol elim çıraktı. Tek başıma yaklaşık 6 ayda ağaç evi tamamladım ve bana 30 bin liraya mal oldu." dedi.

Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

'in yeşili ve gökyüzünün mavisinden esinlenerek ağaç eve "Yeşilden maviye ağaç ev" adını verdiğini ifade eden Kaba, 8 köşeli ve konik çatılı evin 18 metrekare olduğunu dile getirdi. Evin yerden 6 metre yükseklikte olduğunu anlatan Kaba, şöyle devam etti:

Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

"2 metrekaresini tuvalet ve banyoya ayırdım. Kullanım alanı net 16 metrekare olarak evi inşa ettim. Çam ağacına zarar vermeden evi inşa ettim. Bazı dalları evin içinde, tepe dalları da hala üzerinde, yemyeşil büyümeye devam ediyor. Ağacın gövdesine fazla yük olmasın diye etrafına direkler diktim. Şu an 30 tona yakın yük çekebilir. Biz 29 kişi bunun üzerine çıktık."

Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Kaba, ağaç evi görmek için 'nin çeşitli yerlerinden gelenler olduğuna işaret ederek "Görenler hayran kalıyor. Ben mutluyum, gelenler de çok mutlu oluyor. Bazen kalmak isteyenler dahi oluyor. Aldığım güzel tepkiler bana yetiyor." diye konuştu.

Karadenizli 30 bin liraya öyle bir ev yaptı ki...

Gelen misafirlerin önerisi üzerine ağaç evi turizme kazandırmak için çalışmalar yaptığını aktaran Kaba, 'de böyle yerlerin çok fazla olmadığını söyledi.

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