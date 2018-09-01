Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede 'Vira Bismillah' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.