Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Ordu'daki balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Gece 02.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut topladı. Balıkçılar, 'Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer' dedi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'daki balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı. Gece saat 02.00 civarlarında 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı. Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi. Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, 'Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer.' dedi. Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, 'Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede 'Vira Bismillah' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun.' diye konuştu.