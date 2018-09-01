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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı

Giriş Tarihi: 01.09.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 16:37
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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Ordu'daki balıkçılar '' diyerek denize açıldı. Gece 02.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut topladı. Balıkçılar, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer" dedi.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'daki balıkçılar, "" diyerek denize açıldı.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Gece saat 02.00 civarlarında "" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer." dedi.

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Karadenizli balıkçılar '' dedi, palamutları topladı
Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, palamutları topladı

Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede '' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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