Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

'ın Sarıkamış ilçesinde, kaybolan Nurcan Sade'nin (3) eteğinin JAK ekibi tarafından bulunmasının hemen ardından yaşananların yer aldığı 'drone' görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:05
Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde JAK timleri buldukları eteği baba Hayrettin Sade'ye gösteriyor. Acılı baba da kızına ait olduğunu teşhis ettiği eteğe sarılıp, gözyaşı göküyor.

Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Küçük kızın dün ayakkabısının tekini bulan ekipler, Nurcan'ın kaybolmasının 7'nci gününde de 3 koldan arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü'nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu.

Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Bir süre kızlarını arayan Sade Ailesi, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi.

Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı.

Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu.

Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı.

BİZE ULAŞIN