Kars'ta yürek yakan olay! Babaya gösterdiler, yıkıldı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kaybolan Nurcan Sade'nin (3) eteğinin JAK ekibi tarafından bulunmasının hemen ardından yaşananların yer aldığı 'drone' görüntüleri ortaya çıktı. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde JAK timleri buldukları eteği baba Hayrettin Sade'ye gösteriyor. Acılı baba da kızına ait olduğunu teşhis ettiği eteğe sarılıp, gözyaşı göküyor. Küçük kızın dün ayakkabısının tekini bulan ekipler, Nurcan'ın kaybolmasının 7'nci gününde de 3 koldan arama çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü'nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan Sade Ailesi, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı.