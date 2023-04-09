Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü: Günde 70 bin kişiyi taşıyacak

İstanbul'da toplu ulaşım ağına taze bir kan daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor.

4 DURAK TOPLAM 70 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı.