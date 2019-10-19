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Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti,o anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 08:49
Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Kaza, saat 21.30 sıralarındaÿEğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi.

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi.

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı.

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

KAÇTI YAKALANDI

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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