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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 06.09.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 19:09
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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı

Alemin Kralı dizisinde oynadığı Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Bircu Demir'in son haline bakın.

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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
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  • 217
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
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Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
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  • 217
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı
Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı

Mahallenin Muhtarları'nda 5 sene boyunca Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin küçük kızı Seher'i canlandıran Nehir Danış'ın bugünkü hali şaşırtıyor.

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