Kemal Sunal ile birlikte 'Garip' filminde başrol oynayan o dönemin çocuk yıldızı Fatoş'un son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 06.09.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 19:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





