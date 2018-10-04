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' ve pembe' akmaya başladı!

Giriş Tarihi: 04.10.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 08:52
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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

Fabrika atıkları nedeniyle tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu Deresi büyük oranda normal renginde akmaya başladı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

Ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak 5 kilometrelik tarama yaptı. Bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton hat tespit edildi. Hattın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü , pembe tonlarında akıyor. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor. Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

NORMAL RENGİNE DÖNDÜ

Derenin rengi akan kesimlerinde normale döndü, dere kenarlarında ise ve pembe tortuların kaldığı gözlendi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

Kaymakam Abban yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu bildirmesi sonrası jandarma ekipleriyle olay yerine geldiklerini söyledi. Dereden numune alındığını ifade eden Abban, "Daha sonra tahkikata başlayacağız ve atığın nereden bırakıldığını da bu kapsamda belirleyeceğiz" dedi.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

ANALİZ ETTİLER

Daha sonra da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Daha sonra ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak dere boyu 5 kilometrelik tarama yaptı.

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' ve pembe' akmaya başladı!
'Kırmızı ve pembe' akmaya başladı!

Ekipler, bir bölümü toprak altında yaklaşık 2 kilometrelik döşenen beton büz hat tespit etti. Hattın Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi. Kaymakam Abban, idari ve adli soruşturmanın başlatılması talimatı verildi.

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